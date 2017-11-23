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Код: 40047
Видеокарта Asus PCI-Ex Radeon HD5670 1024MB GDDR5 (128bit) (775/4000) (DVI, VGA, HDMI) (EAH5670/DI/1GD5)
Затычка до покупки более производительной видеокарты.
Отработала 4 года и умерла, ремонту не подлежит, причина поломки не понятна
Покупал более трёх лет назад. Покупкой очень доволен, все новые игры идут не на ультра, но на высоком играю и лагов не замечаю, вообщем, эта видюха за свою цену - полностью себя оправдала.
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Отзывы покупателей 264
Затычка до покупки более производительной видеокарты.
Отработала 4 года и умерла, ремонту не подлежит, причина поломки не понятна
Покупал более трёх лет назад. Покупкой очень доволен, все новые игры идут не на ультра, но на высоком играю и лагов не замечаю, вообщем, эта видюха за свою цену - полностью себя оправдала.