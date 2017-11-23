Asus PCI-Ex Radeon HD5670 1024MB GDDR5 (128bit) (775/4000) (DVI, VGA, HDMI) (EAH5670/DI/1GD5)

264 отзыва

Код:  40047

  • Asus PCI-Ex Radeon HD5670 1024MB GDDR5 (128bit) (775/4000) (DVI, VGA, HDMI) (EAH5670/DI/1GD5) - изображение 1
Asus PCI-Ex Radeon HD5670 1024MB GDDR5 (128bit) (775/4000) (DVI, VGA, HDMI) (EAH5670/DI/1GD5) - изображение 1
Графический чип
Объем памяти
Разрядность шины памяти
Тип памяти
Тип системы охлаждения
  • Гарантия 14 дней

Описание Asus PCI-Ex Radeon HD5670 1024MB GDDR5 (128bit) (775/4000) (DVI, VGA, HDMI) (EAH5670/DI/1GD5)

Видеокарта Asus PCI-Ex Radeon HD5670 1024MB GDDR5 (128bit) (775/4000) (DVI, VGA, HDMI) (EAH5670/DI/1GD5)

  • 1 ГБ памяти GDDR5 для поддержки высоких разрешений
  • Выделенный разъем HDMI
  • Поддержка Microsoft Windows 7
  • Поддержка PCI Express 2.1

Характеристики Asus PCI-Ex Radeon HD5670 1024MB GDDR5 (128bit) (775/4000) (DVI, VGA, HDMI) (EAH5670/DI/1GD5)

Частота памяти
  • 4000 МГц
Графический чип
Частота ядра
  • 775 МГц
Объем памяти
Количество выходов VGA (D-Sub)
  • 1
Разъемы
Максимально поддерживаемое разрешение
  • 2560x1600
Разрядность шины памяти
Тип памяти
Интерфейс
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Отзывы покупателей 264

  • Дмитрий Андрицкий
    • Продавец: Rozetka

    Затычка до покупки более производительной видеокарты.

  • Юрий
    • Продавец: Rozetka

    Отработала 4 года и умерла, ремонту не подлежит, причина поломки не понятна

    Достоинства:
    Низкая цена, мощность
    Недостатки:
    Нету
  • Дмитрий Андрицкий
    • Продавец: Rozetka

    Покупал более трёх лет назад. Покупкой очень доволен, все новые игры идут не на ультра, но на высоком играю и лагов не замечаю, вообщем, эта видюха за свою цену - полностью себя оправдала.

    Достоинства:
    Цена и качество, хорошее охлаждение.
    Недостатки:
    Нет.
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* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления

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