Монитор 27" Gigabyte G27F Gaming Monitor

12 отзывов

Код:  263126596

Характеристики Монитор 27" Gigabyte G27F Gaming Monitor

Диагональ дисплея
Страна-производитель
Частота обновления
Максимальное разрешение дисплея
Время реакции матрицы
  • 1‎ мс (методика MPRT)
Встроенный тюнер
  • Нет
Яркость дисплея
  • 300 кд/м²
Тип матрицы
Интерфейсы
  • 2 x HDMI
  • DisplayPort
Контрастность дисплея
  • 1‎000:1
Особенности
Количество в упаковке, шт
  • 1
Угол обзора горизонтальный
  • 178°
Отношение сторон
Игровые технологии
Угол обзора вертикальный
  • 178°
Встроенные колонки
Размер пикселя
  • 0‎.31125 x 0‎.31125 мм
Покрытие
VESA
Максимальное количество цветов
  • 16.7 млн
Цвет
Встроенная веб-камера
Подсветка
Потребляемая мощность
  • Тип блока питания: внешний (адаптер)
    Энергопотребление: 6‎0 Вт (максимальная)
    В режиме энергосбережения: 0‎.5 Вт
    В режиме ожидания: 0.3 Вт
    Напряжение питания: DC 19 В (сила тока 3.42 А)
Габариты монитора, масса
  • С подставкой: 6‎19.04 х 518.88 х 202.97 мм
    Без подставки: 6‎19.04 х 365.526 х 56 мм
    Вес: 6‎.6 кг
Варианты регулировки положения дисплея
  • Углы наклона: 5° ~ +20°
    Регулировка по высоте (мм): 1‎30 мм
Дополнительные разъемы
  • USB 3.0 x 2
    Разъем для наушников
Дополнительные опции
  • Колонки: 2 Вт x 2
Комплект поставки
  • Монитор
    Кабель питания
    HDMI кабель
    DisplayPort кабель
    USB кабель
    Руководство пользователя
Страна регистрации бренда
Гарантия
  • 36 месяцев

* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления

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