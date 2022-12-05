Монитор 27" Gigabyte G27F Gaming Monitor

Тип блока питания: внешний (адаптер)

Энергопотребление: 6‎0 Вт (максимальная)

В режиме энергосбережения: 0‎.5 Вт

В режиме ожидания: 0.3 Вт

Напряжение питания: DC 19 В (сила тока 3.42 А)