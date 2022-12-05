Характеристики Монитор 27" Gigabyte G27F Gaming Monitor
- Диагональ дисплея
- Страна-производитель
- Частота обновления
- Максимальное разрешение дисплея
- Время реакции матрицы
- 1 мс (методика MPRT)
- Встроенный тюнер
- Нет
- Яркость дисплея
- 300 кд/м²
- Тип матрицы
- Интерфейсы
- 2 x HDMI
- DisplayPort
- Контрастность дисплея
- 1000:1
- Количество в упаковке, шт
- 1
- Угол обзора горизонтальный
- 178°
- Отношение сторон
- Игровые технологии
- Угол обзора вертикальный
- 178°
- Встроенные колонки
- Размер пикселя
- 0.31125 x 0.31125 мм
- Покрытие
- VESA
- Максимальное количество цветов
- 16.7 млн
- Цвет
- Встроенная веб-камера
- Подсветка
- Потребляемая мощность
- Тип блока питания: внешний (адаптер)
Энергопотребление: 60 Вт (максимальная)
В режиме энергосбережения: 0.5 Вт
В режиме ожидания: 0.3 Вт
Напряжение питания: DC 19 В (сила тока 3.42 А)
- Тип блока питания: внешний (адаптер)
- Габариты монитора, масса
- С подставкой: 619.04 х 518.88 х 202.97 мм
Без подставки: 619.04 х 365.526 х 56 мм
Вес: 6.6 кг
- С подставкой: 619.04 х 518.88 х 202.97 мм
- Варианты регулировки положения дисплея
- Углы наклона: 5° ~ +20°
Регулировка по высоте (мм): 130 мм
- Углы наклона: 5° ~ +20°
- Дополнительные разъемы
- USB 3.0 x 2
Разъем для наушников
- USB 3.0 x 2
- Дополнительные опции
- Колонки: 2 Вт x 2
- Комплект поставки
- Монитор
Кабель питания
HDMI кабель
DisplayPort кабель
USB кабель
Руководство пользователя
- Монитор
- Страна регистрации бренда
- Гарантия
- 36 месяцев
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления