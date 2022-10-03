Arktek PCI-Ex GeForce GT 730 4GB DDR3 (128bit) (700/1333) (VGA, DVI, HDMI) (AKN730D3S4GL1)

1 отзыв

Код:  309134708

Характеристики Arktek PCI-Ex GeForce GT 730 4GB DDR3 (128bit) (700/1333) (VGA, DVI, HDMI) (AKN730D3S4GL1)

Страна-производитель
Частота памяти
  • 1333 МГц
Графический чип
Частота ядра
  • 700 МГц
Система охлаждения
  • Радиатор + вентилятор
Пропускная способность памяти
  • 25.6 Гбит/с
Объем памяти
Количество выходов VGA (D-Sub)
  • 1
Разъемы
Максимально поддерживаемое разрешение
  • 3840x2160
Разрядность шины памяти
Минимально необходимая мощность БП
  • 300 Вт
Тип памяти
Размеры
  • 69 х 151 х 21 мм
Интерфейс
Форм-фактор
Тип системы охлаждения
Комплект поставки
  • Видеокарта
    Документация
    Диск
Дополнительное питание
Страна регистрации бренда
Гарантия
  • 24 месяца
Количество вентиляторов
  • 1
Длина видеокарты, мм
  • 151
Занимаемых слотов
  • 1

* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления

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