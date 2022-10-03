Характеристики Arktek PCI-Ex GeForce GT 730 4GB DDR3 (128bit) (700/1333) (VGA, DVI, HDMI) (AKN730D3S4GL1)
- Страна-производитель
- Частота памяти
- 1333 МГц
- Графический чип
- Частота ядра
- 700 МГц
- Система охлаждения
- Радиатор + вентилятор
- Пропускная способность памяти
- 25.6 Гбит/с
- Объем памяти
- Количество выходов VGA (D-Sub)
- 1
- Максимально поддерживаемое разрешение
- 3840x2160
- Разрядность шины памяти
- Минимально необходимая мощность БП
- 300 Вт
- Тип памяти
- Размеры
- 69 х 151 х 21 мм
- Интерфейс
- Форм-фактор
- Тип системы охлаждения
- Комплект поставки
- Видеокарта
Документация
Диск
- Дополнительное питание
- Страна регистрации бренда
- Гарантия
- 24 месяца
- Количество вентиляторов
- 1
- Длина видеокарты, мм
- 151
- Занимаемых слотов
- 1
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления